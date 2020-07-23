Дебошир устроил скандал в гипермаркете в Петрозаводске

Вечером 17 июля в одном из гипермаркетов Петрозаводска пьяный 51-летний мужчина устроил дебош. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Горожанин активно мешал посетителям торгового заведения и персоналу, проявлял агрессию по отношению к охранникам, которые пытались его утихомирить. Тем ничего не оставалось, как вызвать вневедомственную охрану.

В тот же день сотрудники Росгвардии выезжали в БСМП, где еще один горожанин повел себя буйно.

Оба дебошира были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства.