23 июля 2020, 16:50
Дебошир устроил скандал в гипермаркете в Петрозаводске
Сотрудники вневедомственной охраны задержали петрозаводчанина, мешавшего работе торгового заведения
Вечером 17 июля в одном из гипермаркетов Петрозаводска пьяный 51-летний мужчина устроил дебош. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Горожанин активно мешал посетителям торгового заведения и персоналу, проявлял агрессию по отношению к охранникам, которые пытались его утихомирить. Тем ничего не оставалось, как вызвать вневедомственную охрану.
В тот же день сотрудники Росгвардии выезжали в БСМП, где еще один горожанин повел себя буйно.
Оба дебошира были задержаны и переданы полиции для дальнейшего разбирательства.