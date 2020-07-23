Директор судоходной компании в Петрозаводске обвинен в мошенничестве

Житель Петрозаводска, директор по персоналу компании, осуществляющей эксплуатацию морских судов, будет судим за мошенничество в отношении пяти моряков, сообщает Северо-Западное следственное управление Следкома РФ.

Как полагают следователи, мужчина, используя служебное положение, пообещал пяти морякам изготовить необходимые для работы на морском транспорте документы, а также решить вопрос об их трудоустройстве. За это он получил от обратившихся граждан денежные средства в общей сумме более 140 тысяч рублей.

Отмечается, что следствием была проведена большая работа. Помимо обысков и экспертиз, отдельно изучались личность обвиняемого, круг его контактов, позволявших ему изготовить подложные документы, движение денежных средств.

Уголовное дело по пяти тяжким преступлениям будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.