Дебошир угрожал расправой сотрудникам магазина в Петрозаводске

Днем в субботу в одном из магазинов Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники торговой точки пояснили стражам порядка, что один из посетителей ведет себя агрессивно. Мужчина мешал работе персонала, угрожал сотрудникам физической расправой, пытался причинить вред имуществу магазина.

Дебошир был задержан. Им оказался 51-летний горожанин. Нарушителя передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch