Горячая вода пропала в ряде домов в Петрозаводске

Сегодня в 18:30 в Петрозаводске возникли проблемы с горячей водой в ряде домов. Об этом информирует ЕДДС.

По данным службы, вода исчезла в зданиях на Октябрьском и Первомайском проспектах, на улицах Советской, Московской и Кондопожской. Причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возобновления подачи горячей воды в дома горожан не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»