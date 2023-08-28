28 августа 2023, 18:54
Житель Карелии издевался над сыном-младенцем
В Олонце вынесли приговор 25-летнему местному жителю
В Олонецком районе вынесен приговор 25-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в истязании собственного маленького сына, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, осужденный применял жестокие и грубые методы воспитания ребенка 2022 года рождения. Он бил сына руками по голове и телу, причиняя тому физические и психические страдания. После очередного избиения мать забрала младенца и переехала с ним в другую квартиру. Сейчас ребенок в безопасности.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 1 месяц условно. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo