Житель Карелии издевался над сыном-младенцем

В Олонецком районе вынесен приговор 25-летнему местному жителю. Мужчину обвиняли в истязании собственного маленького сына, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, осужденный применял жестокие и грубые методы воспитания ребенка 2022 года рождения. Он бил сына руками по голове и телу, причиняя тому физические и психические страдания. После очередного избиения мать забрала младенца и переехала с ним в другую квартиру. Сейчас ребенок в безопасности.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 1 месяц условно. // Фото: unsplash.com / Fe Ngo