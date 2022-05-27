Дайверы обнаружили корабль, который таинственно исчез вблизи Валаама

Орловские дайверы ныряют в Ладожское озеро и делают открытие. На днях в бухте Валаамского монастыря участники экспедиции по поиску утраченных артефактов обнаружили корабль, который таинственно исчез в водах озера. Пассажирское судно вышло из Сортавалы и направлялось на Валаам, но пропало в пути.

Дайверы с помощью гидролокатора бокового обзора изучали акваторию острова Валаам и заметили 20-метровый затонувший объект. Судно находилось на глубине пяти метров.

Дайверы прочитали и название корабля - «Святая Елена». Им удалось узнать, что корабль налетел на каменную гряду и затонул. Братия монастыря рассказала участникам экспедиции, что судно не принадлежало монастырю, а хозяин его неизвестен.

Это третий корабль, который нашли на Ладоге орловские дайверы из клуба подводного плавания «Диво».

В ходе погружений около острова Святой, на котором по преданию проживал преподобный Александр Свирский, они обнаружили две пристани, на дне – основания из сруба с камнями, а также нашли якорь. (фото vk.com)