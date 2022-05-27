Десять тысяч сосен высадят в Кондопожском районе

28 мая в Кондопожском районе в рамках акции «Сад памяти» высадят десять тысяч сосен. Озеленение затронет более пяти гектаров, уточнили в региональном Минприроды. Акция начнется в 11:00.

Организаторы раздадут участникам посадок инвентарь, перчатки, питьевую воду, репелленты от клещей, а также всех накормят. Участникам рекомендуют взять с собой резиновые сапоги и одежду на случай дождя. (фото pixabay.com, jkdberna)