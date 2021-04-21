21 апреля 2021, 08:42
Дайверы Карелии нашли старинные монеты прямо у Соломенского моста
Деньги стали приятным дополнением к работе по поиску утопленного смартфона
Дайверы из петрозаводского клуба «Норд Дайв» нашли старинные монеты времен императрицы Екатерины Великой в районе Соломенского моста, сообщает паблик «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы».
Во время очередного погружения с целью поиска утопленного айфона, случайно были найдены три монеты, пролежавшие под водой более 200 лет!
– говорится в сообщении.
На монетах отчеканены годы выпуска 1790 и 1764.
Водолазы высказывают вполне обоснованное мнение, что воды Карелии таят в себе еще много сюрпризов. Найден ли гаджет – не сообщается. Даже если устройство не обнаружено сегодня, есть шанс. что его найдут дайверы будущего.
Фото из группы «Водолаз -10. Карелия. Подводные работы»