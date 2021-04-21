Сегодня ночью сгорел жилой дом в Пряжинском районе Карелии

Сегодня в 02:03 сигнал о возгорании частного жилого дома в деревне Савиново поступил к пожарным Пряжинского района, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия»

К месту горения выдвинулись шестеро пожарных на двух машинах. Уже в 03:12 пожар в доме №19 был успешно потушен.

Вчера в 16:43 поступило сообщение о том, что загорелся дачный дом №75 по Косой улице, расположенный в дачном кооперативе «Маяк» в Прионежском районе.

На борьбу с огнем были брошены подразделения Прионежского района и Петрозаводска. Двенадцать пожарных, используя три спецмашины справились с огнем к 17:54.

И это для них был уже второй пожар за сутки, ведь в 15:26 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации горения в хозяйственной постройке в Мелиоративном на Лесной улице у дома №16. В 16:00 пожар ликвидирован.

Днем пришлось потрудиться огнеборцам Беломорского района. В 13:45 стало известно о горении жилого дома в поселке Новое Машезеро.

Для борьбы с огнем в доме №12 на улице Гористой выдвинулись восемь пожарных на двух машинах. На месте к ним присоединились четверо местных жителей из добровольной пожарной дружины. В 14:30 огонь погас.

Фото с сайта get.pxhere.com