Дан старт грибному сезону, скоро откроется ягодный

Первые урожаи лисичек уже отправлены на сковородку. Пока грибы растут только вдоль дорог.

Сбегал, проверил, пусто еще. Три подосиновика нашел,

— сообщил житель Пряжинского района Андрей Агафонов.

Многие любители «тихой» охоты знают, грибы любят определенные условия, которые способны провоцировать их рост. Пока погодные условия: влажность воздуха и почвы, а также температура воздуха благоприятствует росту грибов. На открытых местах зреет черника. Вполне возможно, что в ближайшее время лукошки грибников и ягодников будут более полными. / фото Андрея Агафонова.