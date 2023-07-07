07 июля 2023, 18:05
Дан старт грибному сезону, скоро откроется ягодный
В карельских лесах появились первые грибы, черника на подходе
Первые урожаи лисичек уже отправлены на сковородку. Пока грибы растут только вдоль дорог.
Сбегал, проверил, пусто еще. Три подосиновика нашел,
— сообщил житель Пряжинского района Андрей Агафонов.
Многие любители «тихой» охоты знают, грибы любят определенные условия, которые способны провоцировать их рост. Пока погодные условия: влажность воздуха и почвы, а также температура воздуха благоприятствует росту грибов. На открытых местах зреет черника. Вполне возможно, что в ближайшее время лукошки грибников и ягодников будут более полными. / фото Андрея Агафонова.