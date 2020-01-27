Дачный вор попался на краже со взломом в Прионежском районе

Дачу пенсионерки «вскрыл» житель карельской столицы: 55-летняя женщина рассказала полицейским о том, что лишилась сразу нескольких предметов быта. О подробностях криминальной истории сообщили в МВД по Карелии.

Выяснилось, что женщина после длительного перерыва приехала к себе на дачу в местечке Лучевое-2 и обнаружила там следы незваных гостей. Вор, отжав оконную раму, проник в дом, откуда вынес микроволновую печь, телевизионный ресивер и фонарь. Потерпевшая оценила похищенное в полторы тысячи рублей.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник и в соседний дом - там было разбито окно. Однако в этом случае дачный вор ушел с пустыми руками - хозяева приусадебного участка сообщили, что не оставляют ценных вещей в доме на зимний период времени.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Прионежского района установили подозреваемого. Им оказался 18-летний петрозаводчанин, которые ранее не привлекался к уголовной ответственности. Молодому человеку инкриминируется не менее пяти эпизодов преступной деятельности, в том числе кража из автомобиля, совершенная в Кондопожском районе.