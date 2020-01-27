Юные петрозаводчане потратили пять тысяч с чужой кредитки на конфеты

Несовершеннолетние петрозаводчане нашли на улице банковскую карту и отправились по магазинам, где купили колбасу и конфеты. По словам женщины, обронившей карту на улице, сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей. Об инциденте рассказали в пресс-службе МВД.

35-летняя горожанка рассказала полицейским, что, вернувшись из магазина домой, стала получать на телефон сообщения об оплате покупок в близлежащих торговых точках. Банковской карты на месте не оказалось.

Сотрудники полиции установили, что женщина обронила банковскую карту по пути к дому. С помощью записей видеокамер наблюдения полицейские выяснили, кто именно оплачивал покупки. Несовершеннолетние молодые люди рассказали, что, когда нашли карту, не подумали о том, что совершают преступление. В магазинах они оплатили покупку конфет и колбасы.

По словам работников ведомства, версия, рассказанная подозреваемыми, вызывает сомнения у сотрудников полиции. Есть основания полагать, что похищенное было продано на улице случайным прохожим. Возбуждено уголовное дело, подростки поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.