05 апреля 2020, 09:19
Дачный дом в Прионежском районе тушили почти четыре часа
Три пожара произошло в Карелии в ночь с субботы на воскресенье
4 апреля вечером загорелся дачный дом в деревне Верховье Прионежского района. 25 пожарных и семь единиц техники приступили к тушению в 22.28, сообщает МЧС Карелии.
С огнем долго не удавалось справиться, операция завершилась только в два часа ночи. О пострадавших не сообщается.
Также спасатели работали в ночь на воскресенье еще по двум возгораниям. В районе двух часов ночи тушили хозяйственную постройку также в Прионежском районе, в СНТ «Порожки», и частную баню в СНТ «Рассвет» в Кондопожском районе.