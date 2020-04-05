Дачный дом в Прионежском районе тушили почти четыре часа

4 апреля вечером загорелся дачный дом в деревне Верховье Прионежского района. 25 пожарных и семь единиц техники приступили к тушению в 22.28, сообщает МЧС Карелии.

С огнем долго не удавалось справиться, операция завершилась только в два часа ночи. О пострадавших не сообщается.

Также спасатели работали в ночь на воскресенье еще по двум возгораниям. В районе двух часов ночи тушили хозяйственную постройку также в Прионежском районе, в СНТ «Порожки», и частную баню в СНТ «Рассвет» в Кондопожском районе.