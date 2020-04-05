Мужчина застрелил пять человек в подъезде своего дома

Трагедия разыгралась около десяти вечера 4 апреля в поселке Елатьме Касимовского района, сообщает Следком Рязанской области.

32-летний мужчина находился на балконе своей квартиры, а под его окнами громко разговаривала компания людей. Мужчина сделал людям замечание, завязалась перепалка. Затем мужчина взял охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в оппонентов.

Четверо мужчин и женщина погибли на месте.

Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).