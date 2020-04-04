Три человека погибли из-за взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

В одном из домов подмосковного города Орехово-Зуево взорвался газ. В результате ЧП погибли три человека, сообщает телеканал «360». Разбор завалов идет до сих пор.

Взрыв прогремел в субботу днем. Возгорания не последовало, однако перекрытия второго подъезда обрушились. Полностью разрушены оказались четыре квартиры, еще четыре серьезно повреждены.

По последним данным, пострадали девять человек. Еще трое погибли. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в сентябре 2015 года бытовой газ взорвался в одном из домов по улице Пробной в Петрозаводске. Трагедия унесла жизни трех человек. Виновным в произошедшем признали местного жителя Сергея Парфенова, который ремонтировал кухню в одной из квартир и, по версии следствия, производил манипуляции с газовым оборудованием, не имея соответствующей квалификации.

Фото: МЧС по Московской области