Дачников предупредили об опасных для жизни сорняках

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о сорняках, которые могут представлять опасность для жизни дачников. Слова специалиста приводит портал News.ru.

Парламентарий отнес к опасным растениям белену, белладонну и болиголов пятнистый. Даже небольшие дозы белладонны обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами за счет содержания алкалоидов группы атропина. Белена, которую можно узнать по крупным желтым цветам, также и в небольших количествах вызывает галлюцинации и судороги и может привести к полной остановке дыхания, предупредил депутат.

Нести опасность здоровью человека может и лютик едкий. В народе это растение называют куриной слепотой. При контакте с этим сорняком происходит сильное раздражение кожи, дыхательной системы и внутренних органов, отметил Чаплин. В результате это растение может спровоцировать сильную аллергию и даже временную потерю зрения при попадании вещества в глаза. // Фото «Петрозаводск говорит»