04 июня 2024, 18:49
Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпийские игры
Двенадцать дзюдоистов из России выступят в Париже в нейтральном статусе
Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпийские игры в Париже. На соревнования отправятся 12 спортсменов, говорится в сообщении на сайте федерации дзюдо России.
Так, у мужчин российские спортсмены будут представлены во всех семи весовых категориях. Женщины завоевали олимпийские квоты в пяти категориях.
Международная федерация дзюдо допустила россиян до международных соревнований в 2023 году. Наши спортсмены выступят в Париже в нейтральном статусе. // Фото: unsplash.com / Bryan Turner