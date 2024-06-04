04 июня 2024, 18:49
Россия

Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпийские игры

Двенадцать дзюдоистов из России выступят в Париже в нейтральном статусе

Сборная России по дзюдо объявила состав на Олимпийские игры в Париже. На соревнования отправятся 12 спортсменов, говорится в сообщении на сайте федерации дзюдо России.

Так, у мужчин российские спортсмены будут представлены во всех семи весовых категориях. Женщины завоевали олимпийские квоты в пяти категориях.

Международная федерация дзюдо допустила россиян до международных соревнований в 2023 году. Наши спортсмены выступят в Париже в нейтральном статусе. // Фото: unsplash.com / Bryan Turner

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