Три десятка человек умерли от ковида за неделю в России

За прошедшую неделю в России были выявлены 12 339 случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость увеличилась на 0,2% в сравнении с предшествующей неделей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В стране от ковида умерли еще 30 человек. Увеличилось количество госпитализаций - в больницы с Covid-19 были доставлены 1908 пациентов, что на 9,2% больше, чем неделей ранее.

В Карелии новых жертв болезни нет. В больницу был доставлен лишь один человек с ковидом. // Фото: unsplash.com / Fusion Medical Animation