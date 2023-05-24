24 мая 2023, 14:45
Происшествия

Дача полыхала в местечке Машезеро

Спасателям пришлось брать воду из озера, расположенного в 700 метрах от места ЧП

На территории дачного кооператива «Онежец» в местечке Машезеро Прионежского района произошел пожар. Сигнал о полыхающей даче поступил карельским спасателям 23 мая в 14:32.

Огонь к приезду спасателей наращивал мощь. Пожару присвоили повышенную категорию сложности. На место происшествия по тревоге выехали дополнительные пожарные расчеты.

Для ликвидации серьезного пожара было привлечено более 20 огнеборцев, задействовано шесть единиц техники. В ходе борьбы с огнем спасателям пришлось осуществлять подвоз воды с озера Машезеро, расположенного в 700-х метра от места происшествия.

Пожар ликвидировали. Дачный дом оказался серьезно поврежден. Причину возгорания предстоит установить.

С начала года в Карелии было зарегистрировано 513 пожаров. // фото unsplash.com

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