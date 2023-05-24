Дача полыхала в местечке Машезеро

На территории дачного кооператива «Онежец» в местечке Машезеро Прионежского района произошел пожар. Сигнал о полыхающей даче поступил карельским спасателям 23 мая в 14:32.

Огонь к приезду спасателей наращивал мощь. Пожару присвоили повышенную категорию сложности. На место происшествия по тревоге выехали дополнительные пожарные расчеты.

Для ликвидации серьезного пожара было привлечено более 20 огнеборцев, задействовано шесть единиц техники. В ходе борьбы с огнем спасателям пришлось осуществлять подвоз воды с озера Машезеро, расположенного в 700-х метра от места происшествия.

Пожар ликвидировали. Дачный дом оказался серьезно поврежден. Причину возгорания предстоит установить.

С начала года в Карелии было зарегистрировано 513 пожаров. // фото unsplash.com