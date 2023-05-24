Жительница Карелии рискует оказаться за решеткой за подделку прав

В Олонце возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в апреле сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Находившаяся за рулем женщина предъявила водительские права, которые сразу же вызвали подозрения у инспекторов. При сверке данных выяснилось, что номер документа не соответствует личным данным владелицы. Экспертиза подтвердила – это подделка.

За езду с фальшивыми правами женщине предстоит ответить перед законом. Ей грозит до одного года лишения свободы. // Фото: unsplash.com