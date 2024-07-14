Дача на берегу моря загорелась в Карелии

Вечером 13 июля пожарные получили сигнал о возгорании в деревне Растьнаволок. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому округу.

На место происшествия выехали специалисты пожарной части №61. Оказалось, что горит дача на берегу Белого моря. Огонь был очень сильным - существовала вероятность перехода пламени на соседний дом и хозяйственные постройки.

Специалистам удалось справиться с огнем. В результате ЧП никто из людей не пострадал. Причины инцидента выясняются. // Фото ОПС по Беломорскому округу