14 июля 2024, 10:07
Дача на берегу моря загорелась в Карелии
Беломорские пожарные работали на месте возгорания в деревне Растьнаволок
Вечером 13 июля пожарные получили сигнал о возгорании в деревне Растьнаволок. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому округу.
На место происшествия выехали специалисты пожарной части №61. Оказалось, что горит дача на берегу Белого моря. Огонь был очень сильным - существовала вероятность перехода пламени на соседний дом и хозяйственные постройки.
Специалистам удалось справиться с огнем. В результате ЧП никто из людей не пострадал. Причины инцидента выясняются. // Фото ОПС по Беломорскому округу