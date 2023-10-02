Циклон «Ной» принесет в Карелию мощные дожди

Сильные дожди прогнозируют в Карелии в связи с выходом циклона с юга «Ной». «Сухим» останется лишь север республики. По прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», непогода ожидается 4 октября. На юго-западе республики возможна гроза. На улице будет весьма прохладно – до 7, 12 градусов тепла в дневные часы.

За сутки на южных территориях может выпасть до 40 мм осадков, по центральной части - от 5 до 15 мм. В Петрозаводске прогнозируется примерно 30 мм осадков, при месячной норме в 57 мм.

К сильным дождям добавится и северный, северо-восточный ветер, его порывы будут достигать до 20 метров в секунду. На двух крупных озерах Карелии – Онежском и Ладожском – порывы ветра могут достигать до 25-30 метров в секунду. // фото «Петрозаводск говорит»