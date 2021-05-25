ЦИК назвал регионы, где в сентябре пройдет онлайн-голосование

Центризбирком (ЦИК) определил шесть регионов России, где на сентябрьских выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эти территории были выбраны сегодня, 25 мая, на заседании с помощью рейтингового голосования. Как сообщает издание «Коммерсантъ», экспериментальными станут Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, а также Севастополь.

Онлайн-голосование пройдет и в Москве, но в конкурсе по отбору заявок столица не участвовала, так как имеет законодательное основание проводить ДЭГ вне конкурса. Всего на проведение ДЭГ подавали заявки десять регионов: помимо вышеназванных это Северная Осетия, Вологодская, Воронежская и Рязанская области.

«Полузаявку» также подавал Санкт-Петербург, но впоследствии там приняли городской закон, запрещающий использование ДЭГ на региональных выборах»,

- уточнил зампред ЦИКа Николай Булаев.

Напомним, принятию решения о том, какие регионы смогут применить ДЭГ на осенних выборах, предшествовало масштабное всероссийское тестирование этой системы 12–14 мая. (фото: fg24.ru)