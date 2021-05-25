Законодатели Карелии приняли важный документ в интересах многодетных

Автор: Максим Тихонов

25 мая Законодательное собрание Карелии приняло решение, касающееся множества семей в республике. Оно касается вечно конфликтной темы бесплатного выделения многодетным семьям земельных участков для строительства жилья.

С одной стороны, вроде бы, действующее законодательство России предусматривает право семей с тремя и более детей на безвозмездное получение земельного участка для строительства жилья. Но на практике семьи постоянно сталкиваются с проблемам. То участки в пределах поселений не выделены, не выполняются необходимые проектные и кадастровые работы. То выделяются такие участки, на которых не то что строить, а просто ходить невозможно, болота, пересеченный рельеф, Как правил, выделяемые участки не имеют подъездных путей, электричества и других коммуникаций.

Почему так происходит? Причина, в общем-то, ясна: у муниципалитетов нет денег на коммуникации, проектирование и другие работы. Понимая состояние местных бюджетов, депутаты Законодательного собрания видят, что тема зашла в тупик.

Именно этим вызвано подготовленное депутатами Элиссаном Шандаловичем, Максимом Воробьевой, Ольгой Шмаеник, Леонидом Лиминчуком, Ларисой Ждановой и Мариной Гуменниковой обращение к заместителю председателя правительства Российской Федерации Марату Хуснуллину.

Как отметил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, с 2016 года в республике многодетным семьям предоставляются бесплатные земельные участки под жилищное строительство. На сегодня в республике этой мерой господдержки воспользовались 1,4 тыс. семей, но желающих среди тех, кто наделён таким правом, значительно больше – более 4 тыс.

«Муниципалитет заинтересован в выделении земельных участков, но испытывает серьезные финансовые сложности для обеспечения их инфраструктурой, потому что району необходимо достаточно приличное финансирование. Решить эту проблему можно, объединив усилия Республики Карелия и федерального центра. Поэтому мы посчитали необходимым и очень важным разработать федеральную программу, которая бы обеспечивала коммунальной инфраструктурой земельные участки, которые выделяются многодетным семьям»

- прокомментировал Элиссан Шандалович.

Депутаты Законодательного Собрания Карелии 25 мая единогласно поддержали это обращение и приняли соответствующее Постановление.