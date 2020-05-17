Что ждать от погоды в воскресенье, 17 мая

Сегодня, 17 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем будет дождливо. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2 до +4, днем от +8 до +10.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, кроме того, стоит ожидать и мокрого снега. Ночью в северных районах республики по-прежнему стоит остерегаться гололедицы. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный, на юге юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит +4, -1, при прояснениях до -6, днем +6, +11.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в Карелии с 16 по 20 мая. Долгосрочный прогноз на ближайшие дни читайте здесь.