Синоптики: чего ждать от погоды в Карелии в ближайшую неделю

В ближайшее время серьезного изменения в Карелии не ожидается. Будет по-весеннему прохладной, пройдут осадки.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается на республиканские прогнозирующие организации, в выходные дни в карельской столице ожидается дождь и гроза.

В субботу, 16 мая, ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь, температура воздуха будет от +7 до +9 градусов, ветер прогнозируется южный 2–3 м/с.

В воскресенье, 17 мая, прогнозируется переменная облачность, пройдет дождь, ожидается гроза, температура воздуха будет +6… до + 8 градусов, ветер – юго–западный 5–6 м/с.

В последующие дни прогноз погоды в карельской столице, по информации Гидрометцентра России, будет выглядеть следующим образом:

В цеом по Карелии, судя по прогностическим картам Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 16 по 20 мая – среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы от 1 до 4 градусов. Минимальная ночная температура воздуха ожидается -2, а максимальная дневная +10 градусов.

Добавим, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обещает жаркое лето в России.

«По всем прогнозам, у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами»,

– приводит Интерфакс слова Вильфанда.

При этом он отметил, что высока будет вероятность пожаров.

Вильфанд сообщил, что «опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться, МЧС будет рассылать информацию с уведомлениями».