Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

В ДТП в Петрозаводске пострадала молодая женщина, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы (ЕДДС).

Авария произошла в минувший четверг, 14 мая, в 11:28 на перекрестке Лесного проспекта и Лососинского шоссе.

«Водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Киа Спектра», неправильно выбрал скорость движения согласно дорожным условиям и совершил столкновение с автомобилем «Черри Тиго»«,

– говорится в сообщении.

В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Пассажирка автомобиля «Черри Тиго» 1998 года рождения получила телесные повреждения. Назначено амбулаторное лечение.