Что удалось скопить жителям Карелии, и сколько мы должны банкам

Текст и фото: Антонина Кябелева

В Законодательное собрание Республики Карелия недавно поступил интересный документ, проливающий свет на состояние банковской системы в Карелии и те изменения, которые произошли за последнее время с денежными накоплениями граждан. Речь идет о банковском обзоре за 2022 год, подготовленном Национальным банком по РК Северо-Западного главного управления.

Мы попытались выделить самую значимую информацию, отраженную в этом документе.

По состоянию на 1 января 2023 года, в Карелии действовали 106 офисов 15 кредитных организаций. В районах Карелии работали 63 таких офиса, или 59,4% их общего количества. При этом 74 работающих офиса (69,8% общего количества) – это отделения или структурные подразделения ПАО «Сбербанк». В прошлом году в Карелии закрылись дополнительные офисы Московского кредитного банка, Газэнергобанка, Банка Синара, ОТП Банка, РГС Банка, Карельского отделения Сбербанка России (два офиса прекратили деятельность в Петрозаводске, и по одному в поселках Лоухи и Надвоицы).

В 2022 году, сказано в обзоре, несколько ускорился темп прироста привлеченных средств – c 111,7% до 114,3%.

В начале января 2023 года на банковских счетах находилось 160,4 миллиарда рублей.

При этом средства, которые находились на счетах организаций, за год увеличились на четверть и составили 18,3 миллиарда рублей. А вот объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей, напротив, сократился на 2% и добрался до отметки в 5,2 миллиарда рублей. Депозиты юридических лиц тоже «полегчали» на 5,1 % – до 13,9 миллиарда рублей.

Накопления физических лиц по-прежнему играют «первую скрипку». В структуре средств клиентов они составляют 75,8%.

В Карелии объем средств населения на банковских счетах и вкладах составил к началу 2023 года в пересчете на национальную валюту 121,6 миллиарда рублей. При этом в рублях объем средств составил 116,6 миллиарда рублей, а в иностранной валюте – 5 миллиардов рублей.

Отмечается, что интерес населения к сбережениям в иностранной валюте, которая хранится на банковских счетах, снизился.

Доля иностранной валюты в структуре накоплений граждан сократилась за год с 7,6 до 4,1%.

Непосредственно вклады населения без учета средств на счетах эскроу (счета, на которых хранятся деньги граждан за строящееся жилье) составили 114 миллиарда рублей. Это на 10,6% больше, чем годом ранее. За 2022 год денег на счетах-эскроу стало больше в 1,3 раза! Всего на начало 2023 года там хранилось 7,6 миллиарда рублей.

«Кредитная история» за год мало чем изменилась. Объем кредитов увеличился всего на 0,8%.

Размер кредитов на начало 2023 года составил 175,4 миллиарда рублей. Кстати, это на 15 миллиардов рублей больше, чем хранилось сбережений на всех банковских вкладах и счетах.

В структуре кредитного портфеля доля юридических лиц и предпринимателей составила 35,2%, а физических лиц – 64,8%. Просроченная задолженность по кредитам увеличилась на 3,8% и добралась до отметки в 6 миллиардов рублей.

В целом за 2022 год банки прокредитовали предприятия реального сектора экономики на 175,4 миллиарда рублей, что на 11% меньше, чем за 2021 год. Объем выданных кредитов крупным предприятиям снизился на 12,8%, а малым и средним предприятиям напротив вырос на 4,2%.

Среди просроченной задолженность по кредитам больше половины – это долги населения.

Судите сами: из 6 миллиардов рублей просроченной задолженности на долю физических лиц приходится 4,2 миллиарда рублей. За год объем просроченной задолженности граждан увеличился на 15,2%.

Это, сказано в документе, обусловлено в большей мере ростом просрочки по потребительским кредитам и в меньшей степени – по жилищным кредитам.

Если во втором квартале 2022 года наблюдался со стороны населения спад интереса к кредитам, то во второй половине года ситуация несколько выровнялась. Но в целом в 2022 году граждане реже брали в долг, чем в 2021 году. Причем эта тенденция коснулась как потребительского кредитования, так и жилищной сферы. Хоть количество потребительских кредитов в 2022 году выросло по сравнению с 2021 годом на 6,6%, их объем сократился на 11,8%. Другими словами, на потребительские цели стали брать в долг чаще, но более скромные суммы.

Ипотечное кредитование «упало» и по количеству выданных кредитов, и по общей сумме заимствований. Ипотечных кредитов было выдано меньше на 39,1%, а их сумма сократилась на 23,6%.

В документе отмечается, что в четвертом квартале 2022 года произошло ужесточение условий банковского кредитования по ипотеке. Повышение процентных ставок произошло как в области корпоративного кредитования, так и в сегменте ипотечного кредитования. В последнем квартале 2022 года зафиксировано оживление интереса к кредитам как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. По прогнозам, в ближайшие три месяца банки ожидают сокращение спроса на кредиты с последующим возвращением интереса к потребительским кредитам.

В 2022 году через платежную систему Банка России прошло 9,8 миллиона распоряжений о переводе денежных средств на 4 278,8 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше, чем в 2021 году. Количество банковских карт за год увеличилось на 247,4 тысячи и составило 1,5 миллиона штук. Из них 43,1% - это карты платежной системы «Мир».

На сто жителей Карелии, по статистике, приходится 255 карт. В прошлом году с использование банковских карт на территории республики совершено операций на сумму 216,3 миллиарда рублей, что на 3,6% превышает показатели 2021 года.