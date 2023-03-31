Segezha Group вынужденно продал семь своих заводов в Европе

Мощности по производству бумажной упаковки в Европе продал холдинг Segezha Group. Об этом сообщил «Интерфакс» 31 марта, ссылаясь на президента группы компаний Михаила Шамолина.

Это семь заводов, которые находятся в Германии, Нидерландах, Дании, Италии, Турции, Чехии и Румынии. Все они ранее входили в состав Segezha Packaging.

Шамонин объяснил продажу активов невозможностью поддерживать деятельность этих предприятий из-за санкций.

- Мы не могли снабжать их сырьем для производства упаковки, из-за санкционных ограничений, эти предприятия не могли покупать бумагу на европейском рынке, потому что производители отказывались им ее поставлять... И клиенты отказывались покупать продукцию, бумажные мешки, из-за того, что владелец европейских активов - российская компания,

- заявил он.

Назвать цену продажи и покупателя Шамолин отказался, но сказал, что «сделка была рыночной». Общая мощность предприятий составляет 704 миллиона мешков в год. // фото: Segezha Group