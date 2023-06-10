10 июня 2023, 17:33
Что рекомендуется есть жителям Карелии на завтрак, обед и ужин
Советы специалиста по правильному питанию
Отсутствие солнца, перепады атмосферного давления, резкая смена погоды по несколько раз в день — все это не добавляет здоровья и оптимизма. Человеку хочется «взбодриться» и он тянется за очередной чашкой кофе.
Сколько кофе в день можно выпить без вреда для здоровья? Какое количество мяса в неделю нужно человеку? С какой еды полезно начинать день?
Обо всем этом мы поговорили с нутрициологом Аленой Добровольской. Ее полезные советы читайте в нашем материале. // Фото: Елена Малишевская