Что рекомендуется есть жителям Карелии на завтрак, обед и ужин

Отсутствие солнца, перепады атмосферного давления, резкая смена погоды по несколько раз в день — все это не добавляет здоровья и оптимизма. Человеку хочется «взбодриться» и он тянется за очередной чашкой кофе.

Сколько кофе в день можно выпить без вреда для здоровья? Какое количество мяса в неделю нужно человеку? С какой еды полезно начинать день?

Обо всем этом мы поговорили с нутрициологом Аленой Добровольской. Ее полезные советы читайте в нашем материале. // Фото: Елена Малишевская