Число желающих посадить картофель на даче жителей Карелии выросло

Большинство владельцев дач, огородов и частных домов в Карелии в этом году собираются сажать картофель. Каждый второй делает это постоянно, а каждый десятый сделает впервые, сообщили специалисты онлайн-сервис по поиску работы SuperJob.

Они выяснили в ходе опроса, что сажать картошку собираются 63 процента землевладельцев в республике. При этом 53 процента выращивали ее и в прошлом году, а 10 процентов не делали этого.

Многие из тех, кто сажал картофель раньше, планируют увеличить объем посадки. Только трое из 10 владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не собираются сажать картошку.

Опрос проводили 17 по 23 марта текущего года, то есть уже после введения масштабных санкций против России. // Фото: Couleur/pixabay.com