Муниципальным образованиям Карелии выделят 130 миллионов рублей

Конкурс среди муниципальных образований Карелии объявило Министерство национальной и региональной политики. В ведомстве сообщили, что выигравшие его получат межбюджетные трансферты.

Их общая сумма – 130 миллионов рублей, деньги предназначены на развитие практик инициативного бюджетирования.

Принять участие в конкурсе пригласили городские, сельские поселения и городские округа Карелии с численностью жителей от 300 человек до 50 тысяч человек.

Их жители населенных должны самостоятельно предложить проекты и решить, на что будут направлены бюджетные средства. // Фото: Evgeny/pixabay.com