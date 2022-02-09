Чиновников Петрозаводска предупредили, что за долги отключат свет

Пять районов Карелии ровно 20 лет назад получили предупреждение о грядущих отключениях от электричества. Владимир Семенов, который в те годы возглавлял «Карелэнерго», каждый раз поражался легкомысленному отношению властей на местах: «Как будто они надеются, что это шутка». Но энергетики не шутили и долги заставляли платить. В непростой ситуации пришлось разбираться правительственной комиссии.

У столицы Карелии не было на тот момент серьезных долгов перед «Карелэнерго», как утверждал мэр Андрей Демин. Тем не менее, своих проблем с неплатежами в Петрозаводске хватало. Например, было введено ограничение давления в батареях. Несмотря на плюсовую погоду жители некоторых микрорайонов города почувствовали похолодание в квартирах. Мэр провел совещание с представителями Карелэнерго и предприятия Петрозаводских тепловых сетей (ПТС).

Андрей Демин попросил и «Карелэнерго», и СМИ давать юридически верные формулировки. По его мнению, город не ходил тогда в должниках у Карелэнерго, так как между ними и прямого договора не было. Зато город был должен предприятию ПТС. А уже сами сети в свою очередь задолжали «Карелэнерго». Зачем вся эта казуистика горожанам, которые мерзнут зимой – вот этот вопрос никто не задал. В те годы возглавлял муниципальное предприятие ПТС Владимир Корягин: «В январе был составлен график погашения долгов по соглашению, и все наши предприятия подписали этот график. По этому графику нам нужно заплатить энергетикам Карелии – январь, февраль, март – по 20 миллионов рублей. В январе нам удалось заплатить 12,8 миллиона рублей».

Повис и долг за отопление Петрозаводска в декабре. И если с долгами будут тянут подобным образом в феврале и марте, то «Карелэнерго» обещало поступить со столицей так же, как поступило с районами. То есть отключить свет и тепло.

3 февраля 2002 года одному из самых авторитетных членов карельского правительства Валерию Шлямину исполнилось 50 лет. В те дни поздравительные открытки поступали к нему из многих стран. Министра внешних связей Карелии уважали и ценили его коллеги во всем мире. Иногда в те годы Валерия Александровича даже называли министром иностранных дел Карелии. За те 10 лет, что в нашей республике существовало министерство внешних связей, интерес к нашему краю возрос неизмеримо. 50 миллионов долларов было привлечено в Карелию благодаря усилиям Валерия Шлямина и его сотрудников. Европейское сообщество высоко оценило создание «Еврорегиона Карелия». Осуществление этого проекта позволило привлечь серьезные инвестиции на приграничные территории Карелии и Финляндии. Внешнеполитические инициативы Карелии высоко оценил министр иностранных дел РФ Игорь Иванов.

Но внешние связи Карелии – это не только контакты с Западом. За три года на рубеже веков были заключены соглашения о сотрудничестве с одиннадцатью регионами России. Развивались связи со странами СНГ. У нас шутили: «Теперь Карелию не путают с Кореей. И в этом тоже заслуга министра Шлямина». В эти дни мы поздравляем Валерия Александровича с 70-летним юбилеем и желаем, чтобы ему по-прежнему было интересно заниматься развитием Карелии. Уж больно хорошо это у него получается.

Общественная организация инвалидов «Светозар» работала в Петрозаводске уже шесть лет. Основателем общества стал бывший моряк Дмитрий Попов. Он обожал водные просторы и плетение из бересты. Когда-то Дмитрий Иванович прочитал в газете о том, что в столице Карелии живет молодой парень, инвалид Сергей Фролов. И что ему очень нужна помощь. Дмитрий Попов решил предложить свою помощь: «Я ему позвонил и сказал: Серега, хочешь, я могу тебя научить вот этому делу. Я не бизнесмен, был бы бизнесмен, я дал бы тебе деньги. Но я дам тебе то, что тебе пригодится».

Затем были и другие ребята, которым помог старый моряк. Так он познакомился со Станиславом Роговским, обаятельным упорным человеком, инвалидом детства, который стал его соратником и другом. «Еще до прихода в «Светозар» он умел сам дома шить шлепанцы. На ручной машинке. А газета «Северный курьер» подарила нам печатную машинку. Руками он не может на ней работать. Так сделал палочку и палочкой печатает документы, письма и прочее», - рассказывал Попов. В те годы «Светозар» объединял 12 человек. Вместе они ездили на природу, проводили соревнования. С тех пор, как Дмитрий Иванович стал работать в центре «Полярный Одиссей», его подопечные открыли для себя целый мир. «Я пошел туда работать для того, чтобы иной раз нашим ребятам прокатиться на деревянном паруснике. Для этого ведь нужны деньги или еще что-то. А наши ребята помаленечку там участвуют в той жизни». Тогда же Дмитрий Попов познакомился с Сергеем Лапшовым, журналистом, руководителем клуба любителей военной истории «Стягъ». Многие петрозаводчане знают его в лицо, потому что Сергей изображал Петра Первого на праздниках. Попов уговорил «стяговцев» принять в свои ряды ребят из «Светозара». Военную форму для себя они обещали сшить сами. Хотя было понятно, что в самих реконструкциях боевых действий они принять участие не смогут, но зато постоять в массовке им будет приятно и полезно, был уверен Дмитрий Попов. А еще они ждали к себе в гости сверстников из Швеции, из подобного клуба. И собирались к ним с ответным визитом.

Таким было 9 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото pixabay.com, Couleur)