Чиновники не могли оплатить долги, а без света сидели жители Карелии

Районы Карелии ровно 20 лет назад то и дело погружались во тьму. Как пояснили специалисты «Карелэнерго», свет в республике отключали из-за злостных неплательщиков. Районные потребители задолжали поставщику 245 миллионов рублей. Чуть больше этой суммы обходилась Карелии покупка всей энергии на месяц. Не отключали тогда свет только в пяти районах. С пугающей регулярностью впотьмах сидели в Беломорске и Кеми. Там были самые большие долги.

«Беломорский район нам должен более чем двухлетний долг, по стоимости энергии если брать. То есть он задолжал практически столько, сколько стоит потребление местной электросети в течение 26 месяцев. У Кемского района эта цифра несколько меньше. В порядке адекватных мер в этих районах самое длительное ограничение», - заявил Владимир Лебедев, заместитель директора Энергосбыта ОАО «Карелэнерго».

Энергетики карали аккуратно. Сначала районным электросетям предлагают самим отключить местных должников. Но как правило, самые злостные неплательщики финансировались из местных бюджетов: «Это означает, что директор местной электросети должен отключить тех должников, которые подчинены мэру. Естественно, любой глава администрации в этом случае говорит своему директору электросети, что если он это сделает, то на следующий день останется без работы. Такие факты есть».

Так что «Карелэнерго» предлагал электросетям свою помощь при отключении. Вот только по словам Владимира Лебедева, к рубильникам их, как правило, не подпускали. В таком случае энергетики сами отключали линии, которые питают должников. Причем, выбирали те, которые имели резервный источник питания. В итоге электроснабжение граждан оставалось полностью на совести местных электросетей: «Они должны потом запитать тех, кто платит, сами выбрать. Районы, если этого не делают, подставляют под отключения население, которое в ряде случаев, действительно, лишается электроэнергии несправедливо».

Часто районы не осуществляли подобных переключений: «И они нас подставляют. Говорят – вот, по вине Карелэнерго, даже прямо заявляя в своих местных СМИ, это они отключили вас». Детские дома, садики, больницы, роддома, прочие учреждения здравоохранения не отключались. А что касается обесточивания должников, в «Карелэнерго» заверили, что это будет продолжаться. Пока им не заплатят по счетам.

Первую его заметку в газете «Комсомолец» опубликовали, когда Юрию Шлейкину было всего 19 лет. Известному журналисту, заместителю директора Издательского дома «Петропресс» исполнилось в 2002 году 55 лет.

Его коллега Александр Колобов снимал тогда о нем этот репортаж. Тогда современному компьютеру Юрий Шлейкин предпочитал простую двухрублевую авторучку. Он говорил, что с ней лучше думается. И пишется легко. За 35 лет в журналистике он писал в своих очерках и об известных на весь мир людях, но прежде всего – о наших земляках. Тогда он мечтал выпустить книгу о них (забегая вперед скажем – книга стала бестселлером. Она в библиотеках у всех петрозаводчан, которые любят свой город. За ней книги Шлейкина стали появляться из года в год).

В профессии Юрий Викторович не нарушал главный, по его мнению, постулат: не навреди. Он поделился в день рождения умением раскрыть в газетном очерке душу героя: «Найти то, что он, может быть, сам еще не знает. Какие-то вещи, которые обычные, обыденные для этого человека, а для общества, для его друзей, знакомых, это может быть очень интересно. Карелия – край очень богатый на людей. Я лично счастлив, что в жизни встретил очень много интересных людей».

Листая подшивки газет, а он работал и в «Комсомольце», и в «Ленинской правде» (две главные газеты, выходившие в Карелии в советские годы), был первым главным редактором любимого читателями «Петрозаводска», возглавлял издательство Карелия, работал в «ТВР-Панораме», и подводя итог разговору, Юрий Шлейкин говорил, что ему не стыдно за свои публикации. Однажды, когда он возглавлял пресс-службу правительства Виктора Степанова, прямо в приемной он ударил в лицо одного известного человека. После он признался, что сделал бы это еще раз, хотя у него мирный, мягкий характер: «Когда задевается честь личная или близкого тебе человека. Если ты сталкиваешься с подлостью. В тот момент я не смог себя сдержать».

Своими первыми учителями в профессии Юрий Шлейкин считал Евгения Давыдова, Николая Федорова, Владимира Данилова, Инну Полонскую и был благодарен им за настоящую журналистскую школу. Давно уже имя самого Юрия Шлейкина стало знаком качества. Увидев это имя под публикацией читатель знает, что автор отвечает за каждое слово.

Таким было 7 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.