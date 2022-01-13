Руководитель комбината заморозил район Петрозаводска и был таков

В праздничные дни в Соломенном ровно 20 лет назад были перебои с теплом. Район отапливала котельная предприятия «АВ Инвест» (бывший ПЛМК). Руководители комбината отказывались комментировать ситуацию журналистам. Более того – они не давали объяснений и городским властям. Эту ситуацию пришлось обсуждать на специально собранном для этого штабе в мэрии.

На совещании стало ясно, что виновны в аварии на котельной – сами хозяева, то есть начальство «АВ Инвест». А лесопильно-мебельном комбинате сломался водопровод из-за чего котельная осталась без воды. Котлы были остановлены, отопление полностью выключено. Участники совещания в мэрии пришли к выводу, что ситуация в микрорайоне могла стать чрезвычайной и повторить ту, что случилась недавно в Медвежьегорске. Чтобы оказать помощь Соломенному, городским властям пришлось долго стучаться в закрытые двери «АВ-Инвест». Начальник предприятия Тепловых сетей Владимир Корягин рассказал: «Выехали две аварийные бригады, ПТС, Водоканал, собрался в мэрии штаб под руководством Астраханцева. Но аварийные бригады сначала туда не пустили. Почему – нужно спросить у руководителя «АВ-Инвест». Последнее время, да и прошлую зиму так себя ведет это предприятие». Руководитель «АВ-Инвест» Роберт Ан на штаб не приехал. В мэрии сообщили, что он не появлялся на таких совещаниях уже года два. Поэтому штабистам оставалось только быть начеку, в ожидании новой аварии.

«Этот источник сегодня, честно говорю, неуправляемый. И только благодаря позиции его руководителя. Ситуация, в которой сегодня Соломенное, самая опасная в городе. И случится там может что угодно, каждый день», - жестко отметил Корягин.

Коммерсант и политик Василий Попов созвал журналистов на пресс-конференцию, чтобы сообщить о том, что он решил стать «бывшим мэром Олонецкого района». В конце 2001 года Василий Анатольевич подал в отставку (чего, кстати, народ района добивался уже в 1999 году). В январе его отставка была принята районным советом депутатов. Впрочем, он по-прежнему оставался депутатом ЗС РК, где и собрал журналистов, которым рассказал о причинах принятых им решений. Главная причина отставки Олонецкого главы самоуправления была всем хорошо известна. Это приближающиеся выборы председателя правительства РК.

Покинуть пост мэра Олонца Василия Попова, по его словам, вынудило опасение, что и без того предвзятое отношение карельских властей к Олонецкому району может стать еще хуже. «Почему не повезло именно «моей деревне» в нашей благополучной Карелии? – риторически вопрошал Василий Анатольевич. И сам же на свой вопрос ответил: Местное самоуправление Олонецкого района и руководство исполнительной власти РК – мы друг друга не понимаем».

Единственный способ устранения существующего непонимания, по мнению Василия Попова – либо самому стать главой республики, либо помочь занять этот пост кому-то лояльному. Какой вариант предпочтительнее, похоже, Василий Анатольевич пока не решил (спойлер – первый! В 2002 году он был кандидатом на выборах).

«Я с удовольствием уступил бы место. И поддержал любого кандидата, который будет отвечать объективным критериям, с которыми и вы согласитесь. Будет обладать теми характеристиками, которые необходимы для губернатора. И не иметь тех недостатков, которые губернатор не имеет права иметь. Хотя… практически все они их имеют. Если я почувствую, что такие кандидаты не появляются, я не исключаю свое выдвижение на губернаторских выборах», - сообщил Василий Попов. Оказалось, бывший мэр Олонца не любит привлекать излишнее внимание к собственной персоне. А потому является убежденным противником всевозможных парадно-представительских мероприятий: «Скажу скромно. По сравнению с тем губернатором, который в настоящий момент руководит республикой Карелия, я думаю, что в качестве руководителя республики, с точки зрения ее интереса, я выгляжу интересней».

Василий Попов пообещал приложить все усилия и использовать все имеющиеся у него ресурсы, чтобы добиться смены республиканского руководства: «Я считаю, что то, что происходит в Карелии, происходит «несмотря на». Что нужно делать в этой ситуации… Может быть, я на себя беру много. Но я хочу сделать все для того, чтобы во главе Карелии встали другие люди».

Подводя итоги своей деятельности Василий Попов, в частности, сказал: «В 1997 году я самонадеянно ощущал себя достаточно опытным, умелым менеджером, который может руководить очень многими процессами, от которого зависит очень много, и вообще, я достаточно самонадеянно считал, что все зависит от самого человека. Где бы он ни находился, у него все получится, независимо от обстоятельств. По этой причине я действительно хотел попробовать себя на том поприще, которое всегда являлось проблемным. Это местное самоуправление. Попробовать руководить районом, который находился не в самой благополучной ситуации. С одной стороны, я уже был связан некими нитями с Олонецким районом и его жителями, с другой стороны, мне действительно хотелось попробовать себя. К каким выводам я пришел за эти четыре года? Надеюсь, олончане спустя какое-то время (по горячим следам это не получится) скажут: удалось ли что-то главе местного самоуправления сделать в Олонецком районе». Тут не поспоришь – судить о деятельности мэра прежде всего жителям территории, за которую он берется отвечать.

Таким было 13 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.