Чиновники в Кемском районе бездействовали, горы мусора накапливались

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в Кеми. Там, где ранее располагалось здание поликлиники, обнаружили горы мусора.

В ведомстве пришли к выводу, что «длительное бездействие администрации Кемского района способствовало неправомерному накоплению отходов в значительных объемах». Ведомство обратилось с административным иском в суд.

Суд поддержал позицию природоохранной прокуратуры и обязал чиновников свалку убрать.

«Бездействие администрации района, выразившееся в непринятии мер по организации сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, признано незаконным, на орган местного самоуправление возложена обязанность ликвидировать выявленную несанкционированную свалку», - сообщили в надзорном ведомстве.



Чиновники попытались оспорить решение в Верховном суде Карелии, но суд жалобу не удовлетворил. Решение суда вступило в силу, организовано его принудительное исполнение. (фото pixabay.com, FixiPixi_deluxe)