Чиновники прокомментировали казус со сносом не того дома в Кондопоге

Глава администрации Кондопожского района Виталий Садовников отреагировал на ошибочный снос аварийного дома №28 на Новокирпичной улице. Деревянную развалюху снесли вместо дома №17. Чиновник назвал произошедшее «казусом», который, по его мнению, даже сыграл на руку жителям города бумажников.

«Опасную «заброшку» снесли раньше, чем планировалось. Перед сносом подрядчик обошел все квартиры: в них не было ни мебели, ни иного имущества. Окна были разбиты, дом заброшен»,

- написал в среду в своем аккаунте Садовников.

Подрядчик уже признал ошибку и готов, по словам чиновника, за свой счет расчистить площадку и вывезти мусор, а затем приступить к запланированному сносу барака №17.

Садовников успокоил людей, зарегистрированных в снесенном по ошибке доме. По его словам, для них ничего не меняется. Все они остаются участниками программы расселения, получат новое жилье на тех же условиях и в те же сроки, которые были предусмотрены программой. Садовник добавил, что жильцам направлены официальные письма.

Ранее в официальном сообществе администрации Кондопожского района появилась информация о том, что аварийная деревяшка №28 подлежала сносу на основании распоряжения администрации города от 21 декабря 2017 года № 415-р. Дом был заброшен, в 2018 году отключен от электричества и вообще, по мнению мэрии, создавал угрозу жизни и здоровья. Территория развалюхи не была не огорожена, не охранялась, проникнуть внутрь аварийного строения мог кто угодно.

Под постом чиновников люди стали оставлять сообщения о том, что снос дома был случайным и они не получали уведомлений о сносе барака.

«Давайте тогда жилье нам. А то получается дома уже нет, а прописка в паспорте есть. Это как?» - недоумевают граждане. (фото vk.com)