Пробку на трассе «Кола» объяснили неудачным маневром водителя фуры

В ФКУ Упрдор «Кола» назвали причину вчерашнего затора на трассе «Кола» в Прионежском районе у Вилги. Напомним, 7 декабря большегруз полностью перегородил трассу, движение оказалось заблокировано в обе стороны.

«Попытка водителя грузового автомобиля с прицепом развернуть транспортное средство на двухполосном участке дороги стала, по предварительным данным, причиной затруднения движения на 417-м километре трассы «Кола», - прокомментировали в организации. Проверка продолжается. По информации управления, участок федеральной трассы оказался заблокирован почти на час.

Также в ведомстве посчитали, что дорожные условия на месте происшествия соответствовали нормативным требованиям. (фото паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»)