08 декабря 2021, 12:37
Пробку на трассе «Кола» объяснили неудачным маневром водителя фуры
В ФКУ Упрдор «Кола» продолжается проверка из-за ситуации, когда участок федеральной трассы оказался заблокирован на час
В ФКУ Упрдор «Кола» назвали причину вчерашнего затора на трассе «Кола» в Прионежском районе у Вилги. Напомним, 7 декабря большегруз полностью перегородил трассу, движение оказалось заблокировано в обе стороны.
«Попытка водителя грузового автомобиля с прицепом развернуть транспортное средство на двухполосном участке дороги стала, по предварительным данным, причиной затруднения движения на 417-м километре трассы «Кола», - прокомментировали в организации. Проверка продолжается. По информации управления, участок федеральной трассы оказался заблокирован почти на час.
Также в ведомстве посчитали, что дорожные условия на месте происшествия соответствовали нормативным требованиям. (фото паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»)