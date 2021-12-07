Вместо одного дома в Кондопоге по ошибке снесли совсем другой

На улице Новокирпичной в Кондопоге по недосмотру снесли не тот дом, который было нужно. Об инциденте пишет местное издание «Кондопожский край».

Он произошел 6 декабря, в понедельник. Районная администрация заключила с подрядчиком муниципальный контракт на снос 17-го дома по данной улице. Но утром рабочие приступили к сносу 28-го дома по той же улице.

Никто из сотрудников администрации не появился на объекте, чтобы все проконтролировать. В итоге снесли не то здание. Чиновники узнали об этом только после того, как им стали звонить жители. Теперь в ситуации будут разбираться.

Надо отметить, что снесенный дом тоже аварийный, но в нем прописаны люди. По закону без уведомления жильцов производить снос было нельзя. Теперь они намерены обратиться в прокуратуру. // Фото: источник