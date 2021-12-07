Водителя иномарки в Кондопожском районе накажут за опасный обгон

Инспекторы ДПС в Кондопожском районе остановили водителя, который совершал опасный маневр. Теперь ему грозит штраф или лишение прав, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Нарушение зафиксировали 7 декабря, во вторник. На трассе 29-летний водитель на «Рено» решил совершить обгон и выехал на встречную полосу. На этом участке дороги такие маневры запрещены.

Наказанием для лихача будет либо штраф в сумме пять тысяч рублей, либо лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

В ГИБДД отметили, что с начала текущего года зарегистрировали 29 аварий, которые связаны с выездом на «встречку». В них погибли 10 человек, а 49 получили травмы. // Фото: источник