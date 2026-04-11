Чиновница в Карелии хочет отсудить 100 тысяч рублей у пенсионера

15 апреля в Кемском суде будет рассматриваться дело о защите чести и достоинства главы муниципального округа Светланы Долининой против местного жителя Николая Петрюка. Поводом для иска стал комментарий в социальной сети ВКонтакте. Чиновница хочет компенсацию морального ущерба в размере 100 тысяч рублей.

Как рассказал нашей редакции Николай Петрюк, его комментарий был удален из паблика Подслушано l Кемь, как и другие комментарии в этой ветке в марте 2026 года. Скажем только, что дело касалось мешков со строительными материалами, вывезенными в неизвестном направлении с территории Кемского стадиона. Светлана Долинина посчитала, что Петрюк своим комментарием нанес ущерб ее репутации и пошла в суд.

Николаю Петрюку 64 года. Он, как и его жена, пенсионер. Три года назад пережил тяжелую онкологическую операцию, получил инвалидность II степени. Признался, что у него нет денег на адвоката, будет защищаться сам, как сможет.

