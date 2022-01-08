Четырехлетняя девочка погибла в Алма-Ате от пулевого ранения в голову

Четырехлетнюю малышку убили во время беспорядков в Алма-Ате. По данным издания Orda.kz, пуля попала девочке в голову, когда та ехала в машине с семьей.

Отец ребенка рассказал журналистам, что его дочка Коркемай скончалась 6 января вечером. По словам Айдоса Мельдыхана, родные малышки везли ее и еще двоих детей в автомобиле за продуктами.

Когда машина ехала по центру города, там шла перестрелка. Пуля пробила стекло и попала в голову ребенку. В автомобиле были еще двое детей. Они тоже пострадали и были госпитализированы в больницу. Девочка-подросток сейчас находится в реанимации, за ее жизнь борются.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане рассказал о погибшем в Алма-Ате 5 января 11-летнем мальчике. // Фото: newinform.com