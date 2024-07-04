Четырехлетний мальчик выпал из окна 8 этажа, пока мама была в туалете

В детской больнице имени Раухфуса врачи спасают жизнь четырехлетнего мальчика. Он выпал из окна квартиры на 8 этаже, пишет 4 июля «Фонтанка».

Инцидент случился в доме на улице Черкасова накануне днем. Примерно в 15:00 в полицию позвонила женщина из дома № 12, корпус №2. Она сказала, что к ней под окно упал маленький ребенок с москитной сеткой.

На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб. Малыша на скорой помощи госпитализировали в тяжелом состоянии. У него повреждения внутренних органов и переломы.

Маме ребенка 39 лет, она снимает комнату в трехкомнатной квартире. Женщина рассказала, что отошла в туалет, а сын пошел в это время на кухню, чтобы взять печенье.

Вернувшись, мать увидела, что на окне нет москитной сетки, а сын не отзывается. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. // фото: pixabay.com