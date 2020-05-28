Четыре лесных пожара вспыхнули накануне в Карелии

Накануне в Карелии вспыхнули четыре лесных пожара - в Муезерском, Калевальском, Кондопожском и Сегежском районах, сообщает официальный Интернет-портал республики. Пожары в Сегежском и Кондопожском районах локализованы, их тушение продолжается. Общая площадь возгорания составляет 30 гектаров.

Всего с начала опасного сезона в Карелии зафиксировано уже 16 лесных пожаров площадью почти 90 гектаров. В большинстве случаев леса горят по вине месного населения.

В большинстве районов республики и в Петрозаводске действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров. За нарушение противопожарного режима гражданам грозит штраф 4-5 тысяч рублей, юридическим лицам - до 500 тысяч рублей. Если в результате пожара нанесен крупный ущерб, наступает уголовная ответственность - вплоть до 10 лет лишения свободы.