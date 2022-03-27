Четыре фуры столкнулись на трассе в Кемском районе

Выяснились подробности страшной аварии с грузовиками, которая случилась в субботу на федеральной трассе «Кола» в Кемском районе. Оказалось, столкнулись не два большегруза, а четыре, сообщили в паблике пожарной охраны Кемского района ВКонтакте.

Напомним, об аварии ранее рассказали очевидцы. Она вызвала заторы на дороге.

Теперь спасатели уточнили, что ДТП случилось 26 марта в 12:21. Чтобы ликвидировать его последствия, привлекали спецтехнику и пятерых пожарных части № 22.

Судя по фотографиям, все грузовики сильно пострадали.

О погибших или раненых людях не сообщается.

// Фото: Пожарная Охрана Кемского района/ВКонтакте