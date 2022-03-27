Страшная авария с большегрузами произошла на трассе «Кола»

Страшное ДТП случилось днем 26 марта в Кемском районе. Видео аварии опубликовали в группе «Подслушано/Кемь» ВКонтакте.

На автодороге «Кола» примерно в полдень врезались друг в друга два большегруза. Один из них сильно поврежден, кабина разрушена. При этом очевидцы рассказали, что водители выжили.

На другой видеозаписи видно, что на трассе образовалась огромная пробка, движение встало. ДТП случилось на территории Кемского района, примерно на 855-м километре дороги. // Фото, видео: источник