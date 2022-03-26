Самосвал опрокинулся на трассе в Карелии

Автомобилист в Карелии снял на видеорегистратор последствия аварии с участием большегруза. Он опубликовал кадры в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Видно, что справа на обочине лежит завалившийся на бок самосвал. Автомобилист сообщил, что он опрокинулся неподалеку от поселка Кочкома в Сегежском районе.

Условия на дорогах Карелии в субботу очень сложные, видимость почти никакая, из-за этого перекрыли несколько участков на трассе «Кола». // Фото: источник