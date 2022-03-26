Ученику в школьной столовой в Шуе продали коржик с огромной иголкой

Купивший в школьной столовой коржик учащийся восьмого класса обнаружил в кондитерском изделии острую иголку длиной 4 сантиметра. Инцидент случился 25 марта в Шуйской СОШ № 1, о нем написала мама мальчика в группе «Родина-поселок Шуя» ВКонтакте.

- Родители школьников! Будьте осторожны с питанием детей в Шуйской школе! Сегодня мой сын купил пирожок с иголкой !!! – сообщила женщина.

В комментариях под ее постом тут же отметился директор школы Владимир Войнов. Он признал прискорбный факт, о котором узнал от классного руководителя ученика.

В школе сейчас проводят проверку, получили записи с камер видеонаблюдения, опросили всех, кто присутствовал при инциденте. Питание в школу поставляет ООО «Эллада», руководство направило в компанию официальное письмо.

Дирекция просит пояснить, как в коржике могла оказаться 4-сантиметровая иголка. Также заявление направили в Роспотребнадзор и попросили разобраться. Директор принес родителям извинения и обещал наказать виновных.