Мужчина так хотел ухаживать за своей бородой, что решился на кражу

На днях росгвардейцам пришлось выезжать по вызовам в Петрозаводске, Сегежском и Сортавальском районах. Они задержали нескольких жителей республики, покусившихся на разные товары.

Самую необычную кражу пытался совершить в Петрозаводске 26-летний житель района. Он похитил из магазина средство для укладки бороды стоимостью более чем 1 600 рублей.

В том же гипермаркете 47-летний петрозаводчанин пытался незаметно пронести мимо кассы кофе, бытовую химию, средства гигиены стоимостью более 1000 рублей.

В Сортавале пьяный посетитель сетевого магазина украл продукты питания и сбежал. Нашли 43-летнего местного жителя при обследовании близлежащей территории.

В Сегеже задержали 34-летнюю женщину, которая украла капсулы для стирки. Всех задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: источник