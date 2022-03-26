Мужчина в Пудоже пришел в гости и унес инструменты с ноутбуком

Мужчина в Пудоже обнаружил, что у него из дома пропал ящик с инструментами. Оказалось, их украл знакомый, а заодно прихватил и ноутбук сожительницы 49-летнего потерпевшего, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 34-летний ранее судимый приятель пудожанина. Он зашел в гости к товарищу и увидел в коридоре ящик с инструментами. Незаметно взял его и ушел, а потом продал за тысячу рублей. Деньги потратил на покупку алкоголя.

Правоохранители также установили, что мужчина украл не только инструменты. После совместного застолья, когда хозяин квартиры с сожительницей ушли спать, он унес ноутбук женщины стоимостью восемь тысяч рублей.

Полицейские нашли похищенное имущество и скоро вернут его владельцам. Возбуждено уголовное дело. // Фото: JoshuaWoroniecki/pixabay.com